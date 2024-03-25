ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈກັບ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບເຫດບຸກໂຈມຕີຢູ່ ມົດສະກູ
ໂດຍໄດ້ຮູ້ຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດບຸກໂຈມຕີແບບກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ສູນການຄ້າ Crocus ທີ່ມົດສະກູ, ສະຫະພັນລັດເຊຍ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມີນາ 2024 (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ)ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຖືກບາດເຈັບ, ວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານນາງຜູ້ຮັກສາການ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວນ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານປະທານາທິບໍດີລັດເຊຍ Vladimir Putin; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin; ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສົ່ງໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານນາງປະທານສະພາສະຫະພັນແຫ່ງຊາດລັດເຊຍ Valentina Matvienko ແລະ ທ່ານປະທານສະພາ ດູມາແຫ່ງຊາດ ລັດເຊຍ Vyacheslav Volodin ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov.