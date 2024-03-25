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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈກັບ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບເຫດບຸກໂຈມຕີຢູ່ ມົດສະກູ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin...
ສູນການຄ້າ Crocus ທີ່ມົດສະກູ (ພາບ:ສຳນັກຂ່າວສານ ຊິນຮວາ/TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮູ້ຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດບຸກໂຈມຕີແບບກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ສູນການຄ້າ Crocus ທີ່ມົດສະກູ, ສະຫະພັນລັດເຊຍ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມີນາ 2024 (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ)ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຖືກບາດເຈັບ, ວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານນາງຜູ້ຮັກສາການ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວນ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານປະທານາທິບໍດີລັດເຊຍ Vladimir Putin; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin; ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສົ່ງໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານນາງປະທານສະພາສະຫະພັນແຫ່ງຊາດລັດເຊຍ Valentina Matvienko ແລະ ທ່ານປະທານສະພາ ດູມາແຫ່ງຊາດ ລັດເຊຍ Vyacheslav Volodin ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນານີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 24 – 26 ມີນານີ້ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ.
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