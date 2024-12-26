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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ; ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານນິຕິກຳສາກົນ

ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ໄດ້ເປີດໜ້າໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ດ້ວຍຄວາມໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບ: TTXVN)

 ວັນທີ 24 ທັນວາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ເລືອກເອົາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ຈັດພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາ.

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ດ້ວຍຖານະເປັນເອກະສານສະບັບທຳອິດກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຂອບເຂດສະຫະປະຊາຊາດພາຍຫຼັງໄລຍະ 20 ປີ, ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ໄດ້ເປີດໜ້າໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ດ້ວຍຄວາມໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນີ້ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ສ້າງຂີດໝາຍໃໝ່ໃນວຽກງານເຊື່ອມໂຍງດ້ານນິຕິກຳສາກົນເວົ້າສະເພາະ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ.

ວັນທີ 24 ທັນວາ, ຫາງສຽງສາກົນໄດ້ຊົມເຊີຍເລື່ອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດເຫັນດີຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

ພາຍຫຼັງທີ່ສົນທິສັນຍາໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ António Guterres ຕີລາຄາວ່າ, ສົນທິສັນຍາໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍພວມໄປຖືກທິດ ໃນຈຸດເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສ່ອງແສງເຈດຈຳນົງລວມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

ສ່ວນທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Philémon Yang ຕີລາຄາສູງຄວາມສຳຄັນຂອງ “ສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ” ແລະ ຖືນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືໃໝ່ເພື່ອປົກປ້ອງມະນຸດໃນໂລກທີ່ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ດີຈີຕອນມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ແຕ່ກໍ່ຊ້ອນແຝງໄພນາບຂູ່ຫຼາຍຢ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ດັບຫຼຽນ​ໄຊ, ຫຼຽນ​ກາ​ໃຫ້ກົມ​ກອງ​ລວມ​ໝູ່, ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ລາວ

ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ດັບຫຼຽນ​ໄຊ, ຫຼຽນ​ກາ​ໃຫ້ກົມ​ກອງ​ລວມ​ໝູ່, ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີປະດັບຫຼຽນກາ, ຫຼຽນໄຊ ໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດລາວ.
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