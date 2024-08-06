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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ UNESCO ໂລກ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສ້າງຂີດໝາຍບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ຂອງຂະບວນການ UNESCO ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາສະຫະພັນ ແລະ ສະໂມສອນ UNESCO ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 40 ທ່ານທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສະຫະພັນ UNESCO ໂລກ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 5 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ຮະລອງ, ແຂວງກ໋ວາງນິງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ UNESCO  ໂລກຄັ້ງທີ 43 ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນ “ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະບວນການ UNESCO ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ”. ນີ້ແມ່ນເຫດການສາກົນສຳຄັນໂດຍສະຫະພັນ UNESCO  ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັ້ງ ປະທານສະຫະພັນ UNESCO  ຫວຽດນາມ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ UNESCO  ໂລກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສ້າງຂີດໝາຍບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ຂອງຂະບວນການ UNESCO  ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາສະຫະພັນ ແລະ ສະໂມສອນ UNESCO  ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງແຜນງານ, ການກະທຳໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕາມແນວຄິດວັດທະນະທຳມະນຸດທີ່ໃສແຈ້ງຂອງ UNESCO. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນເປັນໜ້າສົນໃຈຂອງກອງປະຊຸມປີນີ້ແມ່ນ ບັນດາຜູ້ແທນຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງອຸດສາຫະກຳ ວັດທະນະທຳ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດປະດິດຄິດສ້າງໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນສິ​ລະ​ປະຂັບ​ລຳ​ພື້ນ​ເມືອງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ

ອັດ​​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນສິ​ລະ​ປະຂັບ​ລຳ​ພື້ນ​ເມືອງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ

ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ 24 ກອງສິລະປະກອນພື້ນເມືອງ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ອັນໄດ້ສ້າງເປັນບັນຍາກາດມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ.
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