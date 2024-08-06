ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ UNESCO ໂລກ
ວັນທີ 5 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ຮະລອງ, ແຂວງກ໋ວາງນິງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ UNESCO ໂລກຄັ້ງທີ 43 ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນ “ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະບວນການ UNESCO ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ”. ນີ້ແມ່ນເຫດການສາກົນສຳຄັນໂດຍສະຫະພັນ UNESCO ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັ້ງ ປະທານສະຫະພັນ UNESCO ຫວຽດນາມ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ UNESCO ໂລກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສ້າງຂີດໝາຍບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ຂອງຂະບວນການ UNESCO ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາສະຫະພັນ ແລະ ສະໂມສອນ UNESCO ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງແຜນງານ, ການກະທຳໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕາມແນວຄິດວັດທະນະທຳມະນຸດທີ່ໃສແຈ້ງຂອງ UNESCO. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນເປັນໜ້າສົນໃຈຂອງກອງປະຊຸມປີນີ້ແມ່ນ ບັນດາຜູ້ແທນຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງອຸດສາຫະກຳ ວັດທະນະທຳ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດປະດິດຄິດສ້າງໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ.