ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທົ່ວໂລກ Gujarat ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດຄັ້ງທີ 10” ຢູ່ອິນເດຍ
ວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທົ່ວໂລກ Gujarat ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດຄັ້ງທີ 10”, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ລັດ Gujarat, ປະເທດ ອິນເດຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ນຳມາປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄື: ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຄ້າເອກເລັກໂຕນິກ, ນະຄອນ ອັດສະລິຍະ… ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດໃນບຸລິມະສິດຂອງວິວັດການພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ…
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂມຊຳບິກ Filipe Jacinto Nyusi, ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບ ໂມຊຳບິກ ເປັນສຳຄັນ, ສະເໜີ ໂມຊຳບິກ ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ນຳເຂົ້າຖ່ານຫີນໃນໄລຍະຍາວ; ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນນຂົງເຂດ ຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່, ສິນໃນນ້ຳ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືດີຈີຕອນ…
ສ່ວນໃນການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ ເຊັກໂກ Petr Fiala, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ສະເໜີໃຫ້ ເຊັກໂກ ສືບຕໍ່ປະກອບສຽງເວົ້າຊຸກຍູ້ ບັນດາສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນລະຫວ່າງ EU ແລະ ຫວຽດນາມ (EVIPA) ໂດຍໄວເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືລົງທຶນທີ່ສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍ.