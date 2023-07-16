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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສການເມືອງ ລະດັບສູງຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກໍລະກົດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສການເມືອງລະດັບສູງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (HLPF) ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸງໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານສຳຫຼວດກວດກາທົ່ວປະເທດໂດຍສະໝັກໃຈ (VNR) ຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ທ່ານລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ: ເປົ້າໝາຍຂອງ VNR ຄັ້ງທີ 2 ນີ້ແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດ SDGs; ການປ່ຽນແປງ ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າ ທີ່ສໍາຄັນເມື່ອທຽບກັບ VNR ຄັ້ງທໍາອິດ (2018); ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ກຳນົດທິດທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດ SDGs ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິໂດຍ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນນຳສະເໜີ

ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິໂດຍ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນນຳສະເໜີ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 53 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ - 14 ກໍລະກົດ ຕາມຮູບແບບສົມທົບລະຫວ່າງແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກ, ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບາງອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.
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