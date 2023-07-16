ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສການເມືອງ ລະດັບສູງຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸງໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານສຳຫຼວດກວດກາທົ່ວປະເທດໂດຍສະໝັກໃຈ (VNR) ຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ທ່ານລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ: ເປົ້າໝາຍຂອງ VNR ຄັ້ງທີ 2 ນີ້ແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດ SDGs; ການປ່ຽນແປງ ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າ ທີ່ສໍາຄັນເມື່ອທຽບກັບ VNR ຄັ້ງທໍາອິດ (2018); ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ກຳນົດທິດທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດ SDGs ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.