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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ Travex ຢູ່ ລາວ

ງານຕະຫຼາດນັດລວມມີ 34 ຮ້ານວາງສະແດງ, ວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ 105 ຫົວໜ່ວຍທີ່ມາຈາກກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
(ຮ້ານວາງສະແດງຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດງານຕະຫຼາດນັດ ທ່ອງທ່ຽວສາກົນ Travex. ຫວຽດນາມ ມີ 4 ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 2 ວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ.  

ງານຕະຫຼາດນັດລວມມີ 34 ຮ້ານວາງສະແດງ, ວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ 105 ຫົວໜ່ວຍທີ່ມາຈາກກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ຮ້ານວາງສະແດງຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 4 ທ້ອງຖິ່ນ, ແມ່ນ: ດ້ຽນບຽນ, ນິງບິ່ງ, ເງະອານ ແລະ ບິ່ງດິ້ງ ແລະ 2 ວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ແມ່ນ: Hanoi Tourist ແລະ Vietravel. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງຮ້ານວາງສະແດງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຈິດວິນຍານ ເພື່ອເຊື້ອເຊີນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ຫວຽດນາມ ຊອກຫາສິ່ງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ແລະ ດຶງດູດໃຈ.     

ງານຕະຫຼາດນັດ ທ່ອງທ່ຽວສາກົນ Travex ໄດ້ເປີດປະຕູຮອດວັນທີ 27 ມັງກອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.
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