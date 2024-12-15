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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດເຄົາລົບ, ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນມາດຕະຖານ ແລະ ພັນທະນິຕິກຳຕາມ UNCLOS

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດທະເລໃນຍຸດທະສາດຮັບປະກັນການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ.


ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື (ພາບ: TTXVN)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 12 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືຄົບຄະນະປະຈຳປີກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຄວາມເຄົາລົບ UNCLOS ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຮ່ວມມືທາງທະເລຢ່າງລະອຽດ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດທະເລໃນຍຸດທະສາດຮັບປະກັນການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ.

        ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ, ເຫດການສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະພາບຕົວຈິງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ, ໄປຝືນກັບບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງ UNCLOS. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼັກໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີ UNCLOS. ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເຄົາລົບສິດຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ແຄມທະເລ ໃນການປະກາດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ UNCLOS, ພ້ອມທັງ ຮຽກຮ້ອງການເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະ ບັນດາສິດຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດແຄມທະເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ; ເອົາໃຈໃສ່ການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ.
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