Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ອວຍພອນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ

ທີ່ການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າລາວ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸຜົນງານທຸກດ້ານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ວັນທີ 12 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ໄປອວຍພອນຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ.

ທີ່ການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າລາວ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸຜົນງານ ທຸກດ້ານ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງບົນເວທີສາກົນ. ທ່ານກໍ່ຍືນຍັນວ່າ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ລາວ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດແມ່ນການສະໜັບສະໜູນ ລາວ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ ຢູ່ ນິວຢອກ (ANYC) ປີ 2024 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.

ທີ່ສຳນັກງານຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ວັດທະນາຖາວອນ.ທ່ານກໍ່ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ປັບປຸງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແລະ 2 ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າໃນຂອບເຂດ 2 ຝ່າຍ,  ກໍຄືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄວຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອາຊຽນ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ ຂອງ ສປຊ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ ຂອງ ສປຊ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນຄືໃນນັ້ນ, ໃນວັນທີ 13 ເມສາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Greta Gunnarsdottir, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ຂອງສປຊ (UNRWA).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top