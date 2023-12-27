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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກເຄື່ອງປະດັບປະດາໃນ​ໂອ​ກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ໄປຍັງອາເມລິກາ ບັນລຸມູນຄ່າກ່ວາ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ໃນບົດຂຽນເອົາລົງເມື່ອວັນທີ 20 ທັນວາ ໃນ freightwaves.com, ເຊິ່ງເປັນຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ, ໃນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ປີ 2022, ວົງເງິນການສົ່ງທຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປ ຍັງ ອາເມລິກາ ບັນລຸກ່ວາ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.
ພາບປະກອບ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນປະດັບປະດາ ໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ເຂົ້າຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນຈຳນວນສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າ ອາເມລິກາ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນທຽນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນໂອກາດ ວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ບັນລຸວົງເງິນການສົ່ງອອກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ໃນບົດຂຽນເອົາລົງເມື່ອວັນທີ 20 ທັນວາ ໃນ freightwaves.com, ເຊິ່ງເປັນຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ, ໃນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ປີ 2022, ວົງເງິນການສົ່ງທຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປ ຍັງ ອາເມລິກາ ບັນລຸກ່ວາ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ທຽນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຄື່ອງປະດັບປະດາ ວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ທີ່ບັນດາປະເທດສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ, ຄຽງຄູ່ກັບຕົ້ນແປກທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ດອກໄຟປະດັບ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນປະດັບປະດາອື່ນໆອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ຮ່ວມມື - ພັດທະນາ”, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII ໄດ້ມີຜູ້ແທນເກືອບ 1 ພັນຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກ, ຊາວກະສິກອນກ່ວາ 10 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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