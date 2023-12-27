ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກເຄື່ອງປະດັບປະດາໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ໄປຍັງອາເມລິກາ ບັນລຸມູນຄ່າກ່ວາ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນປະດັບປະດາ ໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ເຂົ້າຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນຈຳນວນສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າ ອາເມລິກາ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນທຽນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນໂອກາດ ວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ບັນລຸວົງເງິນການສົ່ງອອກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ໃນບົດຂຽນເອົາລົງເມື່ອວັນທີ 20 ທັນວາ ໃນ freightwaves.com, ເຊິ່ງເປັນຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ, ໃນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ປີ 2022, ວົງເງິນການສົ່ງທຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປ ຍັງ ອາເມລິກາ ບັນລຸກ່ວາ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ທຽນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຄື່ອງປະດັບປະດາ ວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ທີ່ບັນດາປະເທດສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ, ຄຽງຄູ່ກັບຕົ້ນແປກທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງ, ດອກໄຟປະດັບ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນປະດັບປະດາອື່ນໆອີກ.