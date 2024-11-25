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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລິມປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສັນຕິພາບບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເລື່ອງບໍ່ມີສົງຄາມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມຮັກແພງ ແລະ ການແບ່ງປັນລະຫວ່າງຊາດ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນວາລະໄຂວາລະປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ວາລະໄຂວາກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 11 ລັດຖະສະພາສາກົນ ເພື່ອການໂອບອ້ອມອາລີ ແລະ ສັນັຕິພາບ (IPTP) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊອກຫາສັນຕິພາບ, ການໄກເກ່ຍ ແລະ ໂອບອ້ອມອາລີ”.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສັນຕິພາບບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເລື່ອງບໍ່ມີສົງຄາມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມຮັກແພງ ແລະ ການແບ່ງປັນລະຫວ່າງຊາດ, ປະເທດ, ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຂອງມະນຸດດ້ວຍກັນອີກດ້ວຍ.

“ໂດຍຜ່ານຜາສົງຄາມຍາດເອົາເອກະລາດຊົນຊາດ, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຫຼາຍຄັ້ງ, ຫວຽດນາມ ເຄົາລົບຄຸນຄ່າສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ມິດຕະພາບເປັນພິເສດ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບເອກະລາດ, ເສລີພາບ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ຜາສຸກ. ຫວຽດນາມ ເຫັນແຈ້ງວ່າ ສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕິດພັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ສະໜັບສະໜູນການຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂບັນດາການປະທະກັນ ແລະ ການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວີທີ”.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກໍ່ຖືວ່າ, ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານສັນຕິພາບ, ຕ້ອງຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ຊົນຊາດ; ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກວມລວມ, ແກ້ໄຂຄວາມອຶດຫິວ, ທຸກຍາກ, ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບໃຫ້ເຖິງກົກເຖິງປາຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຂົ້າລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ການພົບປະດຳເນີນໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ- ຢູແກຼນ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - NATO ພວມມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ.
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