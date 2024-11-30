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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ເຮັກໂບລາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງໃນທັນທີ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງສັນຕິພາບຢ່າງຍາວນານ
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)
 ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕອບສຳພາດຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ເລື່ອງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ເຮັກໂບລາ ຫາກໍ່ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ເຮັກໂບລາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງໃນທັນທີ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງສັນຕິພາບຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ຢຸດຕິການປະທະກັນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເອ​ີ​ລົບ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມ​ະ​ຕິ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ແກຼນ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເອ​ີ​ລົບ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມ​ະ​ຕິ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ແກຼນ

ລັດຖະສະພາເອີລົບ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ EU ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນຫຼາຍກ່ວາອີກ, ລວມມີການສະໜອງເຮືອບິນ, ອາວຸດໄລຍະໄກ, ລູກປຶນ, ບັນດາຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງໃຫ້ແກ່ກຳລັງກອງທັບ ຢູແກຼນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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