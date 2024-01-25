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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ເຢຍລະມັນ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ

2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນສະພາບການປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (EVFTA) ແລະ ຜົນກະທົບຂອງສັນຍາດັ່ງກ່າວຕໍ່ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິນເຍີດເຕິນ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Michael Kellner, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ປົກປ້ອງດິນຟ້າອາກາດສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ, ພ້ອມທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະເສດຖະກິດ ລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດໃຫຍ່ 12 ແຫ່ງຂອງ ເຢຍລະມັນ ໄປພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier, ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.    

ໃນຂອບເຂດການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນສະພາບການປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (EVFTA) ແລະ ຜົນກະທົບຂອງສັນຍາດັ່ງກ່າວຕໍ່ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສັນຍາ EVFTA ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕັ້ງໜ້າເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ກໍຄືການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ.   

ກ່ຽວກັບຂົງເຂດພະລັງງານ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ເຢຍລະມັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານໃໝ່; ຜະລິດເຄື່ອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຂະແໜງພະລັງງານ…

ສ່ວນທ່ານ Michael Kellner ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫຼາດຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນແຖວໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ພິເສດ, ວິສາຫະກິດໃນຄະນະປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື, ລົງທຶນເຂົ້າບັນດາບໍລິສັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດລະອຽດ, ຄື: ພະລັງງານທົດແທນ, ພາຫະນະເຄື່ອງຈັກ, ວັດສະດຸໃໝ່, ການບໍລິການສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.
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