ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ເຢຍລະມັນ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິນເຍີດເຕິນ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Michael Kellner, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ປົກປ້ອງດິນຟ້າອາກາດສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ, ພ້ອມທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະເສດຖະກິດ ລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດໃຫຍ່ 12 ແຫ່ງຂອງ ເຢຍລະມັນ ໄປພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier, ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.
ໃນຂອບເຂດການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນສະພາບການປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (EVFTA) ແລະ ຜົນກະທົບຂອງສັນຍາດັ່ງກ່າວຕໍ່ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສັນຍາ EVFTA ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕັ້ງໜ້າເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ກໍຄືການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ.
ກ່ຽວກັບຂົງເຂດພະລັງງານ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ເຢຍລະມັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານໃໝ່; ຜະລິດເຄື່ອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຂະແໜງພະລັງງານ…
ສ່ວນທ່ານ Michael Kellner ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫຼາດຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນແຖວໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ພິເສດ, ວິສາຫະກິດໃນຄະນະປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື, ລົງທຶນເຂົ້າບັນດາບໍລິສັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດລະອຽດ, ຄື: ພະລັງງານທົດແທນ, ພາຫະນະເຄື່ອງຈັກ, ວັດສະດຸໃໝ່, ການບໍລິການສິ່ງແວດລ້ອມ.