Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ໂປໂລຍ

ທ່ານຫວັງວ່າ, ໂປໂລຍ ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVIPA) ໂດຍໄວ, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລົງທຶນຢ່າງສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເພື່ອດຳເນີນການທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂປໂປຍ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຂອງ ໂປໂລຍ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ກໍຄືປະຕິບັດບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ທ່ານຫວັງວ່າ, ໂປໂລຍ ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVIPA) ໂດຍໄວ, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລົງທຶນຢ່າງສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

        ສ່ວນທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef, ຢືນຢັນວ່າ, ຈະຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ໂປໂລຍ ສົມທົບກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2025

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2025

ທີ່ການເຮັດວຽກໃນຕອນບ່າຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2022, ບົດລາຍງານອະພິປາຍ, ຮັບຟັງ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປຸກລະດົມອຸດສາຫະກຳ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top