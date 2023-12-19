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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວັນສາກົນເພື່ອຊາວອົບພະຍົບປີ 2023 ຢູ່ສິງກະໂປ

ນອກຈາກການຈັດຮ້ານວາງສະແດງແນະນຳກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ແຮງງານເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ ສິງກະໂປ
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ (ພາບ:Lê Dương/TTXVN)

ວັນທີ 17 ທັນວາ, ຢູ່ ສິງກະໂປ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ  ສິງກະໂປ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສາກົນເພື່ອຊາວອົບພະຍົບ (18 ທັນວາ) ຢູ່ເຂດ Little India ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດກ່ວາ 10.000 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີແຮງງານ ຫວຽດນາມ. ທີ່ເຫດການ, ຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນຊາວ ຫວຽດນາມ ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ແທດຈິງ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຕີລາຄາສູງ.

ນອກຈາກການຈັດຮ້ານວາງສະແດງແນະນຳກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ແຮງງານເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ ສິງກະໂປ, ຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນປະຊາຄົມ ຊາວ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 1.000 ພູດ, ເຊິ່ງເປັນເຂົ້າສານ, ໝີ່ສຳເລັດຮູບ ແລະ ເຄື່ອງຂອງຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ບັນດາແຮງງານເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ທັນວານີ້, ເຮືອບີນພິເສດທີ່ນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ( ອາຊຽນ) - ຍີ່ປຸ່ນແລະການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.
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