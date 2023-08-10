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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປະກອບຄຳເຫັນສຳຄັນຫຼາຍຂໍ້ທີ່ວາລະປະຊຸມຄະນະກຳມະການ AIPA

ທີ່ວາລະປະຊຸມຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫາການເມືອງ, ເມືື່ອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
(ວາລະປະຊຸມຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫາການເມືອງ)

ວັນທີ 08 ສິງຫາ, ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ AIPA-44 ໄດ້ຈັດບັນດາວາລະປະຊຸມຂອງ: ຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫາການເມືອງ, ຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫາສັງຄົມຂອງຂອງ AIPA.  

ທີ່ວາລະປະຊຸມຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫາການເມືອງ, ເມືື່ອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ທັດສະນະ, ຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັບເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ; ປະຕິບັດຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມສະດວກເພື່ອບັນລຸໄດ້ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.  

ທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສົງຄົມ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການເຕີບໂຕຂຽວແມ່ນເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແມ່ນວິວັດການພັດທະນາໂດຍມີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເໝາະສົມ ແລະ ກົມກ່ຽວລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ສະນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການລະດົມການກະທຳລັດຖະສະພາເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານສີຂຽວ ແລະ ທັກສະເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິວັດທະນາການຫັນເສດຖະກິດເປັນສີຂຽວ.  

ທີ່ວາລະປະຊຸມຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ, ບັນດາຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາປະເທດໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່າງມະຕິ 2 ສະບັບໂດຍ ຫວຽດນາມ ນຳສະເໜີ, ລວມມີ: ຍູ້ແຮງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຖ່າຍຖອດ, ນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກ​ງານ​ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​​ສ້າງສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ວຽກ​ງານ​ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​​ສ້າງສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພ້ອມກັບລາວ, ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
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