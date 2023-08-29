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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຖືການເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ເປັນສຳຄັນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຖືການເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ເປັນສຳຄັນ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄາຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Ahmed bin Aqeel – Khateed, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ (ພາບ: An Đăng/TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄາຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Ahmed bin Aqeel – Khateed, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຖືການເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ເປັນສຳຄັນ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ຫວັງວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ຈະພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ Ahmed bin Aqeel – Khateed ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຄື: ພະລັງງານ, ການລົງທຶນ, ອຸດສາຫະກຳປະດິດສ້າງ, ວັດທະນະທຳ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລະຄອນດົນຕີ ນິທານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກ - ສິ່ງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ສຳລັບບັນດາເລື່ອງລາວແຕ່ປາງກ່ອນ

ລະຄອນດົນຕີ “ນິທານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກ” - ສິ່ງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ສຳລັບບັນດາເລື່ອງລາວແຕ່ປາງກ່ອນ

ວັນທີ 16 ຫາ 17 ກັນຍາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຢູ່ສູນສິລະປະ ເອົາເກີ ຮ່າໂນ້ຍ ພວກເດັກໃນນະຄອນຫຼວງ ຈະມີໂອກາດເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບໂລກນິທານທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ຜ່ານບົດລະຄອນດົນຕີ “ນິທານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກ”. ບົດລະຄອນດົນຕີນີ້ຖືກຫັນມາຈາກປຶ້ມທີ່ມີຊື່ດຽວກັນຂອງຜູ້ແຕ່ງ ກວຽນເຈິ່ນ ໂດຍສູນບຳລຸງສ້າງ ແລະ ສິລະປະ FFC ປະຕິບັດ. ລາຍການສະແດງລະຄອນດົນຕີໄດ້ເຕົ້າໂຮມ ນັກສະແດງອາຊີບ ແລະ ສະໝັກຫຼິ້ນເກືອບ 200 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພວກນ້ອງອະນຸຊົນ . ນີ້ຈະເປັນຂອງຂວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບພວກເດັກ ໃນໂອກາດບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ວັນເພງເດືອນ 8
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