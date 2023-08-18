Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບລັດເຊຍເປັນສຳຄັນ; ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ; ຈັດສົ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ BRICS

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ສິງຫາ, ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄຳປາໄສຂອງທ່ານ Sergei Shoigu, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ຫວຽດນາມ ຍາມໃດ ກໍ່ຖືການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ລັດເຊຍ ໃນຫລາຍຂົງເຂດເປັນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ. ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະພັດທະນາສອດຄ່ອງກັບບັນດາເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຖະແຫລງການວິໄສທັດຮ່ວມກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໄລຍະ 2020  2022 ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືອື່ນຊື່ງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຜ່ານັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຄວາມປອດໄພ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ກໍ່ຄືໃນໂລກ."                                                                     

ສຳລັບແຫລ່ງຂ່າວທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ ຟ້າມທິທູຮັ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ສອງຝ່າຍ ພວມແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າ ຕາມທິດສະຖຽນລະພາບ, ແທດຈິງ, ຍາວນານ, ມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນຂຶ້ນສູ່ລະດັບໃຫມ່ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັບປະດາສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໄທ ປີ 2023: ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍລົດຊາດທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ

ສັບປະດາສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໄທ ປີ 2023: ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍລົດຊາດທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “The Magical Taste of Vietnam - ລົດຊາດຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ”, ສັບປະດາສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ປະເທດໄທ ປີ 2023 ດຶງດູດວິສາຫະກິດເກືອບ 100 ແຫ່ງເຂົ້າຮ່ວມການເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນຄ້າຂາຍ ແລະ ວາງສະແດງ, ໂຄສະນາວັດທະນະທຳ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top