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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຮຸງກາຣີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Márta Mártrai ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານນາງຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Márta Mártrai

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢືນຢັນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຮຸງກາຣີ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານທຳອິດ ແລະ ໜຶ່ງດຽວຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕີລາຄາສູງການເຈລະຈາ, ຫົວຂໍ້ຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍຄັ້ງທີ 5 ລະຫວ່າງທ່ານນາງ Márta Mátrai ກັບທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນກວາງເຟືອງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ເມສາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼາຍເນື້ອໃນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການເມືອງ - ການທູດ; ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຍາສາກົນ; ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Márta Mátrai, ຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ຢືນຢັນວ່າ, ຮຸງກາຣີ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍເພີ່ມທະວີ ແລະ ຂະຫຍາຍການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດ ການທູດ, ເສດຖະກິດ, ລັດຖະສະພາ... ກົງກັນຂ້າມ, ຢູ່ສະຫະພາບເອີລົບ, ຮົງກາລີ ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Márta Mátrai ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເດືອນມິຖຸນານີ້, ຮຸງກາຣີ ຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານໝູນວຽນຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ). ຮຸງກາຣີ ຈະສະໜັບສະໜູນເລື່ອງຊຸກຍູ້ ບັນດາ ປະເທດສະມາຊິກ EU ທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ສັນຍາປົກປ້ອງການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA); ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ຍົກເລີກຄຳເຕືອນ “ບັດເຫຼືອງ” ກ່ຽວກັບສິນໃນນ້ຳຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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