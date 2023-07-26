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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ

ທ່ານນາງຝ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຖານະເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງກຳປູເຈຍ ແລະ ສະມາຊິກອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍປາດຖະໜາໃຫ້ກຳປູເຈຍມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.
ທ່ານ Hun Manet ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ຂອງພັກ CPP ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ທີ່ການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຢູ່ພະນົມເປັນເມື່ອວັນທີ 21 ກໍລະກົດ

ວັນທີ 25 ກໍລະກົດນີ້, ໃນການຕອບສຳພາດນັກຂ່າວທີ່ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ ທັດສະນະ ຂອງຫວຽດນາມກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດກຳປູເຈຍຊຸດທີ 7, ທ່ານນາງຝ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຖານະເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງກຳປູເຈຍ ແລະ ສະມາຊິກອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍປາດຖະໜາໃຫ້ກຳປູເຈຍມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ; ການພົວພັນມິດຕະພາບ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ເພື່ອ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ບົນຈິດໃຈນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2023 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ທັບ​ເຮືອ ອິນ​ເດຍ

ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ທັບ​ເຮືອ ອິນ​ເດຍ

ທ່ານເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ການຮ່ວມມືໃນດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍຍູ້, ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ໃນບັນດາຂົງເຂດ.
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