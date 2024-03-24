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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງການກະທຳບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕົກໃຈເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໂຫດຮ້າຍສາມານນີ້ ແລະ ຝາກເຖິງລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ ພ້ອມກັບຄອບຄົວບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້ນສະຫຼົດໃຈອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດ...
(ພາບປະກອບ TTXVN )

ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຫດບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ສູນການຄ້າ Crocus, ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນລັດເຊຍ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມີນາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ, ວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕົກໃຈເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໂຫດຮ້າຍສາມານນີ້ ແລະ ຝາກເຖິງລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ ພ້ອມກັບຄອບຄົວບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້ນສະຫຼົດໃຈອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດ. ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງການກະທຳບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃຕ້ທຸກຮູບການ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ ບັນດາບຸກຄົນທີ່ເປັນປໍລະປັກຈະຖືກປັບໄໝລົງໂທດຢ່າງເໝາະສົມ.

ຕາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ແລ້ວ, ຮອດປະຈຸບັນ, ບໍ່ທັນໄດ້ຢັ້ງຢືນມີກໍລະນີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ. ໂດຍປະຕິບັດການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ  ພວມຮີບເຮັ່ງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈຳຖິ່ນ ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການ, ກຽມພ້ອມບັນດາມາດຕະການປົກປ້ອງພົນລະເມືອງທີ່ຈຳເປັນຖ້າມີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄທ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ໄທ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ນັບແຕ່ເວລາຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ການສຶກສາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄືຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດ ໄທ ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ… ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍ່ໜ້ອຍເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທັງສອງປະເທດ.
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