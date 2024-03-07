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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຕໍ່ບັນດາເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີທາງທະເລສາກົນ, ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງ Houthi ຢູ່ອ່າວ Eden ເຮັດໃຫ້ລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ ຄົນໜຶ່ງເສຍຊີວິດ.

ໂຄສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ

ວັນ​ທີ 7 ມີນາ 2024, ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ຂ່າວ​ ​ລູກ​ເຮືອ​ ຫວຽດ​ນາມ ​ເທິງກຳ​ປັ່ນ True Confidence ຖືກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ທະ​ເລ, ໂຄສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ:

ວັນ​ທີ 7 ມີນາ 2024, ພາຍຫຼັງ​ທີ່ຮັບ​ຂ່າວ​, ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ສະ​ຖານ​ທູດ ​ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ຣາ​ບີ ຊາ​ອຸ​ດິດ ແລະ ສະ​ຖານ​ທູດ ​ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອີ​ຢິບ ພ້ອມ​ກັນ​ຢູ່ Djibouti ຕິດ​ຕໍ່​ກັບອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະຖານະ​ການ ​ພົນລະ​ເມືອງ ​ຫວຽດນາມ​ ຢູ່​ເທິງກຳ​ປັ່ນ.

ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ມີ​ລູກ​ເຮືອ​ ຫວຽດ​ນາມ 4 ຄົນ​ຢູ່ເທິງ​ເຮືອ, ມີ​ລູກ​ເຮືອ 1 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ລູກ​ເຮືອ 3 ຄົນ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ບັນດາ​ອົງການ​ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ສືບ​ຕໍ່​ສົມທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນກັບ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​ເລັ່ງລັດ​ປະຕິບັດ ​ບັນດາ​ມາດ​ຕະການ​ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ພົນລະ​ເມືອງ, ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ສົບ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ສິດ ​ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດອັນ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ ຫວຽດນາມ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສົມທົບ​ກັບ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ເຮັດວຽກ​ກັບ​ບໍລິສັດ ​ສົ່ງ​ລູກ​ເຮືອ​ປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ.

ຫວຽດນາມ ​ກ່າວ​ປະນາມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ​ແລະ ໄຮ້​ມະນຸດສະທຳ​ຕໍ່​ພົນລະ​ເຮືອນ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ ​ແລະ ພາຫະນະ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ບົນ​ເສັ້ນທາງ​ເດີນ​ທະ​ເລ​ສາກົນ. ພວກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນດາ​ຝ່າຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ຢຸດຕິ​ການ​ໃຊ້​ກຳລັງ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ, ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເສລີ ໃຫ້ແກ່​ການ​ເດີນ​ທະ​ເລ​ສາກົນ ບົນພື້ນຖານແທດເໝາະກັບ​ກົດໝາຍ​ສາກົນ”.

ປະຕິບັດ: VNP/VNA

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ມອບ​ນາມ​ມະ​ຍົດ ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ​ດີ​ເດັ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 10

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ມອບ​ນາມ​ມະ​ຍົດ ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ​ດີ​ເດັ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 10

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດານັກສິລິປິນທີ່ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູນາມມະນົດດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຫຼາຍຜົນງານທີ່ດີ, ເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດທາງດ້ານວັດທະນະທຳສິລະປະນັບມື້ນັບມີຫຼາຍສີສັນ.
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