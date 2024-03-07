ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຕໍ່ບັນດາເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນ
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ
ວັນທີ 7 ມີນາ 2024, ຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບຂ່າວ ລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ ເທິງກຳປັ່ນ True Confidence ຖືກບຸກໂຈມຕີຢູ່ທະເລ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ວັນທີ 7 ມີນາ 2024, ພາຍຫຼັງທີ່ຮັບຂ່າວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຊີ້ນຳສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຣາບີ ຊາອຸດິດ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຢິບ ພ້ອມກັນຢູ່ Djibouti ຕິດຕໍ່ກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການ ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນ.
ຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ມີລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ 4 ຄົນຢູ່ເທິງເຮືອ, ມີລູກເຮືອ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ລູກເຮືອ 3 ຄົນມີສຸຂະພາບປົກກະຕິ. ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ເລັ່ງລັດປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການ ປົກປັກຮັກສາພົນລະເມືອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງພາຍໃນປະເທດ ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ ສົ່ງລູກເຮືອປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທີ່ຈຳເປັນ.
ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຕໍ່ພົນລະເຮືອນຜູ້ບໍລິສຸດ ແລະ ພາຫະນະພົນລະເຮືອນບົນເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢຸດຕິການໃຊ້ກຳລັງຢ່າງທັນການ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເສລີ ໃຫ້ແກ່ການເດີນທະເລສາກົນ ບົນພື້ນຖານແທດເໝາະກັບກົດໝາຍສາກົນ”.