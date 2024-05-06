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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ກະກຽມໃຫ້ການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດຕາມບົດລາຍງານໂດຍສັງເຂບປະຈຳໄລຍະ (UPR) ຮອບວຽນທີ IV ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ (ພາບ:cand.com.vn)

ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດຕາມບົດລາຍງານໂດຍສັງເຂບປະຈຳໄລຍະ (UPR) ຮອບວຽນທີ IV ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ. ຮອດເວລານີ້, ທຸກວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ວາລະສົນທະນາໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ວິວັດການສ້າງບົດລາຍງານໄດ້ຕິດພັນກັບວິວັດການເຂົ້າຮ່ວມສະພາສິດທິມະນຸດ, ຕິດພັນກັບທິດນຳທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ນັ້ນແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ, ການສົນທະນາຮ່ວມມື, ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ. ໃນວິວັດການກະກຽມ, ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະເໝາະສົມກັບບຸລິມະສິດເຊິ່ງພວກຂ້າພະເຈົ້າຊຸກຍູ້, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນຄື: ສິດທິມະນຸດ ໃນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສິດທິຂອງຄົນພິການ, ສິດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ, ຕ້ານການຈຳແນກປະພຶດ… ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ພວມຊຸກຍູ້ ຂໍ້ລິເລີ່ມຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນຂອງຕົນໃນສະພາສິດທິມະນຸດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງສະແດງຮູບຖ່າຍເອກະສານ 200 ຢ່າງທີ່ລ້ຳຄ່າຊຶ່ງໄດ້ຈັດເປັນ 4 ພາກ. ພາກທີ 1 ສຸມໃສ່ບັ້ນຮົບ ລະດູໜາວ ຕໍ່ລະດູບານໃໝ່ 1953 – 1954.
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