ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ: ຕ້ອງມີມາດຕະການຢ່າງຂ້ຽວຂາດກວ່າເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ເປົ້າໝາຍລະເມີດກົດໝາຍປີ 2024, ວຽກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານປີ 2024; ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ…
ກ່ຽວກັບມາດຕະການຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ເປົ້າໝາຍລະເມີດກົດໝາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເລືອງຕາມກວາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ສຸມໃສ່ຄົ້ນພົບ, ສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານຄືນບັນດາກົນອຸບາຍ, ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການຮ້າຍ, ມ້າງເພທຳລາຍ, ຍຸແຫຍ່ແກ່ດຶງແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງກໍ່ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ, ທຳລາຍຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງບັນດາອິດທິກຳລັງປະຕິການ, ເປົ້າໝາຍຄັດຄ້ານ. ສຸມໃສ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຈຳກັດອາດຊະຍາກຳແບບຍືນຍົງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນວຽກງານຮັບ, ແກ້ໄຂການກ່າວຟ້ອງ, ການແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳ”.
ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກກໍໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານ ຕ້ອງມີວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງຂ້ຽວຂາດກວ່າເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ອາດຊະຍາກຳທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ.