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ຂ່າວສານ

ສ​ະ​ພາ​ແຫ່​ງ​ຊາດ: ຕ້ອງ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​​ຢ່​າງ​ຂ້ຽວ​ຂາດກວ່າ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ: ທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ); ວາງແຜນຜັງເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ).
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເລືອງຕາມກວາງ (ພາບ: quochoi.vn)

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ເປົ້າໝາຍລະເມີດກົດໝາຍປີ 2024, ວຽກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານປີ 2024; ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ…

ກ່ຽວກັບມາດຕະການຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ເປົ້າໝາຍລະເມີດກົດໝາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເລືອງຕາມກວາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ສຸມໃສ່ຄົ້ນພົບ, ສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານຄືນບັນດາກົນອຸບາຍ, ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການຮ້າຍ, ມ້າງເພທຳລາຍ, ຍຸແຫຍ່ແກ່ດຶງແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງກໍ່ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ, ທຳລາຍຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງບັນດາອິດທິກຳລັງປະຕິການ, ເປົ້າໝາຍຄັດຄ້ານ. ສຸມໃສ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຈຳກັດອາດຊະຍາກຳແບບຍືນຍົງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນວຽກງານຮັບ, ແກ້ໄຂການກ່າວຟ້ອງ, ການແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳ”.

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກກໍໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານ ຕ້ອງມີວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງຂ້ຽວຂາດກວ່າເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ອາດຊະຍາກຳທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແດນ​ມາກ ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ໄສ​ທັດກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແດນ​ມາກ ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ໄສ​ທັດກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ Maersk, ເພື່ອພັດທະນາບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລທີ່ທັນສະໄໝ, ອັດສະລິຍະ, ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
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