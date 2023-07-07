ຂ່າວສານ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ພະລັງງານສະອາດຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ 07/07/2023 ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໃຫ້ຮູ້ວ່າໂລກຂະບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງໜ່ວຍໂລກ ແລະ ອະນາຄົດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ ພາກເອກະຊົນບໍ່ລົງທຶນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ພະລັງງານທົດແທນຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: AFP/TTXVN)ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ສປຊ ຮຽກຮ້ອງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ແກ່ພະລັງງານສະອາດຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ຖ້າບໍ່ລົງທຶນ ກໍ່ຍາກທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບດິນຟ້າອາກາດໃນປີ 2030. ຕາມກອງປະຊຸມ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD) ແລ້ວ, ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຕ້ອງການບ້ວງເງິນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ພະລັງງານທົດແທດທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 1.700 ຕື້ USD ຕໍ່ປີ ແຕ່ດຶງດູດໄດ້ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ພະລັງງານສະອາດໃນປີ 2022ໄດ້ພຽງແຕ່ປະມານ 544 ຕື້ USD ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໃຫ້ຮູ້ວ່າໂລກຂະບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງໜ່ວຍໂລກ ແລະ ອະນາຄົດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ ພາກເອກະຊົນບໍ່ລົງທຶນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ພະລັງງານທົດແທນຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂລກພວມມີການກະທຳທີ່ຊ້າລົງຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 10 ປີໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນສະພາບການໜ່ວຍໂລກອຸ່ນຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ພະລັງງານທົດແທນຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາແມ່ນວຽກງານຈຳເປັນ ແລະ ແມ່ນວິທີປະຢັດທີ່ສຸດເພື່ອເພີ່ມທະວີພະລັງງານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)