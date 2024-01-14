ຂ່າວສານ
ສປຊ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຢູ່ເຂດທະເລແດງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງ ອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດ ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດແນໃສ່ Houthi
ວັນທີ 12 ມັງກອນ ສປຊ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ “ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດ” ກ່ຽວກັບສະພາບເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ເຮືອບິນສູ້ຮົບ, ກ່ຳປັ່ນ ແລະ ກ່ຳປັ່ນດຳນ້ຳລຳຕ່າງໆຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດ ດຳເນີນບັ້ນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດນັບສິບຄັ້ງຢູ່ທົ່ວ ເຢແມນ ໃນຕອນກາງຄືນ ເພື່ອແນໃສ່ໂຕ້ຕອບກຳລັງ Houthi ຍ້ອນວ່າ ໃນຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາໄດ້ບຸກໂຈມຕີກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລແດງ. ທ່ານ Stephane Dujarric ໂຄສົກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດ ຕໍ່ເລື່ອງຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ກໍຄືບັນດາຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ທົ່ວພາກພື້ນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ພາກພື້ນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລແດງ ກໍຄືຂອງພາກພື້ນ”.