Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​​​ຕໍ່ຄວາມ​ສ່ຽງຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ແດງ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອັງ​ກິດ ດຳ​ເນີນ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາ​ງ​ອາ​ກາດ​ແນ​ໃສ່ Houthi

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ພາກພື້ນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລແດງ ກໍຄືຂອງພາກພື້ນ.
ທີ່ ເຢແມນ ໃນວັນທີ 12/1/2024 (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 12 ມັງກອນ ສປຊ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ “ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດ” ກ່ຽວກັບສະພາບເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ເຮືອບິນສູ້ຮົບ, ກ່ຳປັ່ນ ແລະ ກ່ຳປັ່ນດຳນ້ຳລຳຕ່າງໆຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດ ດຳເນີນບັ້ນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດນັບສິບຄັ້ງຢູ່ທົ່ວ ເຢແມນ ໃນຕອນກາງຄືນ ເພື່ອແນໃສ່ໂຕ້ຕອບກຳລັງ Houthi ຍ້ອນວ່າ ໃນຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາໄດ້ບຸກໂຈມຕີກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລແດງ. ທ່ານ Stephane Dujarric ໂຄສົກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດ ຕໍ່ເລື່ອງຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ກໍຄືບັນດາຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ທົ່ວພາກພື້ນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ພາກພື້ນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລແດງ ກໍຄືຂອງພາກພື້ນ”.


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົບປະເຈລະຈາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ການພົບປະເຈລະຈາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມື, ລົງທຶນເຂົ້າ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top