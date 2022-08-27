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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະ​ທຳ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ

ວັນທີ 25 ສິງຫາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Selwin Hart ຜູ້ຊ່ວຍວຽກເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ, ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບການກະທຳຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ວັນທີ 25 ສິງຫາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Selwin Hart ຜູ້ຊ່ວຍວຽກເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ, ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບການກະທຳຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. 

    

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Selwin Hart ຜູ້ຊ່ວຍວຽກເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ 

 ທ່ານ Selwin Hart  ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາ ຄວາມມານພະພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ຂອງບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າກາດອາກາດ (COP-26) ກໍ່ຄືບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ. ທ່ານ Selwin Hart ກໍ່ເນັ້ນໜັກ, ສະແດງຄວາມຄວາມຫວັງຢາກໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າໃນການເຈລະຈາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ສືບຕໍ່ຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຢູ່ ກອງປະຊຸມ COP – 27 ທີ່ຈະດຳເນີນໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງ. ທ່ານ Selwin Hart ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນ ອາຊຽນ.
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