ຂ່າວສານ
ສປຊ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການກະທຳຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ວັນທີ 25 ສິງຫາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Selwin Hart ຜູ້ຊ່ວຍວຽກເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ, ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບການກະທຳຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Selwin Hart ຜູ້ຊ່ວຍວຽກເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ
ທ່ານ Selwin Hart ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາ ຄວາມມານພະພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ຂອງບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າກາດອາກາດ (COP-26) ກໍ່ຄືບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ. ທ່ານ Selwin Hart ກໍ່ເນັ້ນໜັກ, ສະແດງຄວາມຄວາມຫວັງຢາກໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າໃນການເຈລະຈາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ສືບຕໍ່ຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຢູ່ ກອງປະຊຸມ COP – 27 ທີ່ຈະດຳເນີນໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງ. ທ່ານ Selwin Hart ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)