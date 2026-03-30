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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ໂຮງ​ໝໍ​ສູນ​ກາງກອງ​ທັບ 108 ກາຍ​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນ​ສູງ, ທະ​ຫານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ

ກ່ອນນີ້ 75 ປີ,ໃນຊຸມເດືອນປີແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດທີ່ລຳບາກກາກກຳ, ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍພາລະກິດແຫ່ງການເບິ່ງແຍງດູແລ, ປິ່ວປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ທະຫານເຈັບເປັນ, ປົກປ້ອງສຸຂະພາບທະຫານ ແລະ ຮັບໃຊ້ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງ ພັກ ແລະ ຊາດ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ:Thống Nhất – TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ(1/4/1951 - 1/4/2026) ແລະ ຕ້ອນຮັບຫຼຽນໄຊໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ພິທີ

ກ່ອນນີ້ 75 ປີ,ໃນຊຸມເດືອນປີແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດທີ່ລຳບາກກາກກຳ, ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍພາລະກິດແຫ່ງການເບິ່ງແຍງດູແລ, ປິ່ວປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ທະຫານເຈັບເປັນ, ປົກປ້ອງສຸຂະພາບທະຫານ ແລະ ຮັບໃຊ້ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງ ພັກ ແລະ ຊາດ. ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ ມອບຫຼຽນໄຊໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ຄວນສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ 3 ຄຸນຄ່າຫຼັກແມ່ນ ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ - ພູມປັນຍາ - ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຖືຄຸນສົມບັດເປັນພື້ນຖານ, ພູມປັນຍາ ແລະ ນະວັດຕະກຳເປັນກຳລັງໜູນ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເປັນໄມ້ວັດແທກ, ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ກາຍເປັນແບບຢ່າງໃນການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບພະນັກງານຂັ້ນສູງ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານການແພດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
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