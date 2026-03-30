ຂ່າວສານ
ສ້າງໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ກາຍເປັນແບບຢ່າງໃນການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບພະນັກງານຂັ້ນສູງ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ(1/4/1951 - 1/4/2026) ແລະ ຕ້ອນຮັບຫຼຽນໄຊໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ພິທີ
ກ່ອນນີ້ 75 ປີ,ໃນຊຸມເດືອນປີແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດທີ່ລຳບາກກາກກຳ, ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍພາລະກິດແຫ່ງການເບິ່ງແຍງດູແລ, ປິ່ວປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ທະຫານເຈັບເປັນ, ປົກປ້ອງສຸຂະພາບທະຫານ ແລະ ຮັບໃຊ້ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງ ພັກ ແລະ ຊາດ. ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ ມອບຫຼຽນໄຊໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ຄວນສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ 3 ຄຸນຄ່າຫຼັກແມ່ນ ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ - ພູມປັນຍາ - ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຖືຄຸນສົມບັດເປັນພື້ນຖານ, ພູມປັນຍາ ແລະ ນະວັດຕະກຳເປັນກຳລັງໜູນ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເປັນໄມ້ວັດແທກ, ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 108 ກາຍເປັນແບບຢ່າງໃນການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບພະນັກງານຂັ້ນສູງ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານການແພດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່.