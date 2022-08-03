ຂ່າວສານ
ສ້າງແຜນຮ່າງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສູນກາງພັກເທື່ອທີ 6 ຊຸດທີ XIII
ວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນຕວນແອງ, ຫົວໜ້າຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳກໍ່ສ້າງແຜນຮ່າງ “ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຫັນປະເທດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045”, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະຊີ້ນຳ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເຈິ່ນຕວນແອັງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ປະເທດພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ແມ່ນສວມບົດບາດສຳຄັນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນ, ສະເໜີກັບຄະນະຊີ້ນຳຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດການສ້າງແຜນຮ່າງຢ່າງຮອບດ້ານ, ຜ່ານນັ້ນກຳນົດໄດ້ທິດທາງພັດທະນາໃຫ້ແກ່ໄລຍະໃໝ່. ໃນນັ້ນ, ເນື້ອໃນປະກອບຄຳເຫັນ ແມ່ນສຸມໃສ່ບັນຫາສຳຄັນຄື, ລັກສະນະພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ການສ້າງຄຸນຄ່າໃໝ່, ບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ການຍູ້ແຮງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ; ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍລະອຽດຂອງແຜນແມ່ບົດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບຂອງພູມສາດການເມືອງໂລກ, ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4.