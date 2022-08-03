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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ແຜນ​ຮ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສູນ​ກາງ​ພັກເທື່ອ​ທີ 6 ຊຸດ​ທີ XIII

ປະເທດພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ແມ່ນສວມບົດບາດສຳຄັນ.
   ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະຊີ້ນຳ (ພາບ: dangcongsan.vn)   

 ວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນຕວນແອງ, ຫົວໜ້າຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳກໍ່ສ້າງແຜນຮ່າງ “ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຫັນປະເທດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045”, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະຊີ້ນຳ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເຈິ່ນຕວນແອັງ  ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ປະເທດພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ແມ່ນສວມບົດບາດສຳຄັນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນ, ສະເໜີກັບຄະນະຊີ້ນຳຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດການສ້າງແຜນຮ່າງຢ່າງຮອບດ້ານ, ຜ່ານນັ້ນກຳນົດໄດ້ທິດທາງພັດທະນາໃຫ້ແກ່ໄລຍະໃໝ່. ໃນນັ້ນ, ເນື້ອໃນປະກອບຄຳເຫັນ ແມ່ນສຸມໃສ່ບັນຫາສຳຄັນຄື, ລັກສະນະພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ການສ້າງຄຸນຄ່າໃໝ່, ບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ການຍູ້ແຮງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ; ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍລະອຽດຂອງແຜນແມ່ບົດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບຂອງພູມສາດການເມືອງໂລກ, ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 55

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 55

ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 55 (AMM - 55) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ.
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