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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ລະ​ດັບພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ - “ກຳ​ລັງ​ໜູນ” ແກ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍບົດສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການສ້າງສູນການເງິນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງສ້າງສູນການເງິນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມໝາຍ, ບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດານນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດທາງດ້ານການເມືອງທີ່ສຳຄັນເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ; ສ້າງກົນໄກ, ແຫຼ່ງກຳລັງໃໝ່, ແມ່ນ “ກຳລັງໜູນ” ຢ່າງແຮງສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ສະເໜີໃຫ້ສຸມໃສ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບສູນການເງິນໃຫ້ສົມບູນແບບ, ໃນນັ້ນ ມີຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບສູນການເງິນ… ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຈັດແບ່ງ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ພັດທະນາສູນການເງິນ; ກະກຽມ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນກົງຈັກລັດ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນການເງິນ.

        ຕາມແຜນການຄາດຄະເນແລ້ວ, ສູນການເງິນສາກົນ ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສູນການເງິນລະດັບພາກພື້ນຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ ດ່າໜັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ກຳລັງຕຳຫຼວດຕ້ອງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເປັນແບບຢ່າງ, ນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ; ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປະຕິວັດປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ…
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