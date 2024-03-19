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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ກົ​ນ​ໄກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ຕ້ອງກຳນົດບັນດາຄຸນຄ່າ, ເປົ້າໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອສ້າງບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍປັບປຸງ ແລະ ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍພິເສດໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ”.

ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃນກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳໄລຍະ 2025 – 2035 ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ນກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ກຸ່ມບັນຫາໃຫຍ່ຕ້ອງແກ້ໄຂໃນໂຄງການນີ້ແມ່ນ: ບັນດາບັນຫາຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູຄຸນຄ່າ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົມທົບກັບແຫຼ່ງກຳລັງຈາກສັງຄົມ; ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍບຸກທະລຸ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ຕະຫຼາດ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຟື້ນຕົວ​ຄືນ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ຕະຫຼາດ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຟື້ນຕົວ​ຄືນ

ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີສູງ (ເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກ, ໂທລະສັບສະມາດຟົນ), ເຄື່ອງຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນອື່ນ ຄືເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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