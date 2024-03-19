ຂ່າວສານ
ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍພິເສດໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ
ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃນກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳໄລຍະ 2025 – 2035 ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ກຸ່ມບັນຫາໃຫຍ່ຕ້ອງແກ້ໄຂໃນໂຄງການນີ້ແມ່ນ: ບັນດາບັນຫາຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູຄຸນຄ່າ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົມທົບກັບແຫຼ່ງກຳລັງຈາກສັງຄົມ; ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍບຸກທະລຸ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ.