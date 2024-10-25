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ຂ່າວສານ

ສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອດັດປັບການເຄື່ອນໄຫວວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ

ຕາມຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ມີຫຼາຍຈຸດໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະທີ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນຄຳເຫັນທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.

ຕາມຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ມີຫຼາຍຈຸດໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ໃນນັ້ນ, ກຳນົດແຈ້ງລະບົບວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດກ່ຽວກັບປະເພດ, ຂັ້ນວາງແຜນຜັງ. ທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເລຮຶວຈີ, ຄະນະແຂວງ ແຄັງຮ່ວາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຮ່າງກົດໝາຍການວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້ສ້າງ 9 ໝວດເນື້ອໃນໃໝ່ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍທີ່ພວມປະກາດໃຊ້ ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂສິ່ງຕິດຄັດໃນຕົວຈິງປະຈຸບັນ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງໃນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນ ຫັນຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການຂອງວິວັດການປະເມີນຜົນ, ອະນຸມັດຜ່ານ ແລະ ດັດປັບການວາງແຜນຜັງເປັນງ່າຍດ່າຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ, ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວ, ສ້າງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີລັກສະນະເປັນເຈົ້າການ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ”.

ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການຟູມເຟືອຍໃນການລົງທຶນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນການພັດທະນາ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສັງຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກນິກຂອງເຂດຕົວເມືອງ, ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງຮູບແບບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນມືອາຊີບ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນເຟືອງຖຸຍ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຖືວ່າ, ຕ້ອງເພີ່ມເຕີມການກຳນົດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ “ເຂດໃນຕົວເມືອງ, ເຂດນເທດສະບານເມືອງ, ຊານເມືອງ, ຊານເທດສະບານເມືອງ.”

ຄາດວ່າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ດ້ວຍພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເຂົ້າກັນຢ່າງງ່າຍດາຍນັນ, ກຳລັງການປະຕິວັດ, ປຊຊ ສອງປະເທດ ໄດ້ອີງໃສ່ກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້....
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