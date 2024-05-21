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ຂ່າວສານ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ

ເລື່ອງອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ຄິດໄລ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງບົກແມ່ນຊັບສິນຂອງລັດ ແມ່ນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບົນພື້ນຖານຖອດຖອນບົດຮຽນ, ປະສົບການຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນວິວັດການຈັດຕັ້ງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ...
ພາບປະກອບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງບົກ. ການສ້າງສຳເລັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງບົກ ແມ່ນພື້ນຖານນິຕິກຳສຳຄັນເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສຳລັບແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງຄົມມະນາຄົມ.

ເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງໃນຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນແມ່ນ ນອກຈາກບັນດານະໂຍບາຍບຸລິມະສິດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງບົກ; ສ້າງກົນໄກເພື່ອຍູ້ແຮງການລະດົມບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມ; ບັນດາວິທີການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ເຄື່ອນໄຫວ, ຂຸດຄົ້ນ, ປົວແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ… ເລື່ອງອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ຄິດໄລ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງບົກແມ່ນຊັບສິນຂອງລັດ ແມ່ນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບົນພື້ນຖານຖອດຖອນບົດຮຽນ, ປະສົບການຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນວິວັດການຈັດຕັ້ງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຍົກລະດັບທາງບົກ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງກີດຂວາງໃນຕົວຈິງ ໃນຂະນະທີ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຕາມຮູບແບບຄູ່ຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ (PPP). ໃນເງື່ອນໄຂແຫຼ່ງງົບປະມານຂອງລັດຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຕ້ອງລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມສູງສຸດ, ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບ, ຍົກລະດັບ, ເປີດກ້ວາງບັນດາໂຄງການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຕາມຮູບແບບຄູ່ຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Infosys, ອິນ​ເດຍ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Infosys, ອິນ​ເດຍ

Infosys ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນະວັດຕະກຳ, big Data, ປັນຍາປະດິດ, cloud computing…
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