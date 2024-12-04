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ຂ່າວສານ

ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທ່ວງທ່າພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ພາຍຫຼັງເວລາ 12 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2012
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາ (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ Sekiguchi Masakazu, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 03 – 07 ທັນວາ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບລັດຖະສະພາ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທ່ວງທ່າພັດທະນາຂອງ 2 ປະເທດ.

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ພາຍຫຼັງເວລາ 12 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2012, ແລະ ພາຍຫຼັງ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ” ຄົບຄອບ 1 ປີ (27 ພະຈິກ 2023).

ການພົວພັນຍາມໃດກໍ່ໄດ້ກຳນົດລະດັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງສູງ

ໃນໄລຍະກວ່າ 50 ປີຜ່ານມາ ນັບແຕ່ເມື່ອ 2 ປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດປີ 1973, ການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດໄດ້ມີຫຼາຍບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ຮອບດ້ານ, ຈາກການສ້າງຂອບເຂດການພົວພັນຈາກຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະຖຽນລະພາບຍາວນານ (ປີ 2002) ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ (ປີ 2023).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ມວຍເທັກ​ຄອນ​ໂດ ໂລ​ກ​ປີ 2024

ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ມວຍເທັກ​ຄອນ​ໂດ ໂລ​ກ​ປີ 2024

ນັກກິລາ 3 ຄົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ ເຈົາຕວຽດເວິນ, ຫງວຽນທິເລະກິມ ແລະ ລຽນທິຕວຽດມາຍ ໄດ້ເອົາຊະນະບັນດານັກກິລາ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນທິມຍິງລວມໝູ່ U50, ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດເທັກຄອນໂດໂລກປີ 2024 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ).
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