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ຂ່າວສານ

ສ.ເກົາຫຼີ ຢືນ​ຢັນູນ​ໃໝ່​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານ ຫວູ້ໂຮ່, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເກົາຫຼີ ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຊຽນ ກ່າວຄຳເຫັນຊົມເຊີຍເລື່ອງ ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະຕົ້ນປີ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ-ອາຊຽນ ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2025,  ວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ, ທ່ານ Woo Won Shik ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັດການພົບປະ ແລະ ງານລ້ຽງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ສ.ເກົາຫຼີ.

ນະທີ່ນີ້, , ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Woo Won Shik ຢືນຢັນວ່າ ຍາມໃດ ສ.ເກົາຫຼີ ກໍ່ຮັກສານະໂຍບາຍການທູດທີ່ຖື ອາຊຽນ ເປັນສຳຄັນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໂດຍ ອາຊຽນ ປະສານງານ; ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຈະຮັກສາທ່າພັດທະນາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ ຢ່າງມີປະສະສິດທິຜົນຄື: ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ອຸດສາຫະກຳອະນາຄົດ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ ຫວູ້ໂຮ່, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເກົາຫຼີ ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຊຽນ ກ່າວຄຳເຫັນຊົມເຊີຍເລື່ອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະຕົ້ນປີ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຈັດການເຮັດວຽກເປັນປະຈຳລະຫວ່າງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສ.ເກົາຫຼີ ກັບກຸ່ມບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດກວ່າ 1.200 ພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ, ດັກລັກ

ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດກວ່າ 1.200 ພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ, ດັກລັກ

ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 520 ພູດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ.
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