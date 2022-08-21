ຂ່າວສານ
ສົ່ງເສີມພັດທະນາບັນດາຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ ຕ້ອງແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ “ການເຕີບໂຕສີຂຽວ”
ບົດລາຍງານໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດສູນກາງ (CIEM)ຂຶ້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກາດໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍທາງດ້ານແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ເຕັກນິກຈາກສະຖານທູດ ແດນມາກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບການຕົວຈິງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ນັ້ນແມ່ນ ມີ 80% ເປົ້າໝາຍຖືກສຳຫຼວດແມ່ນ ມີຄວາມຮັບຮູ້ຕາມຄວາມຮັບຮູ້ລວມກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ມີເກືອບ 70% ວິສາຫະກິດຖືວ່າ ການດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ ມີບົດບາດສຳຄັນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮອດ 30% ວິສາຫະກິດມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບແບບນີ້. ພິເສດ, ມີວິສາຫະກິດພຽງປະມານ 3% ແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ.