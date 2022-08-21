Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສົ່ງ​ເສີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​​ໝູນ​ວຽນ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ “ການ​ເຕີບ​ໂຕສີ​ຂຽວ”

ສົ່ງເສີມພັດທະນາບັນດາຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ ຕ້ອງແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ “ການເຕີບໂຕສີຂຽວ”. ນີ້ແມ່ນສານທີ່ຍົກອອກໃນບົດລາຍງານ “ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ: ບົດຮຽນສາກົນ ແລະ ການໝູນໃຊ້ຢູ່ ຫວຽດນາມ”.
  ພາບປະກອບ  

ບົດລາຍງານໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດສູນກາງ (CIEM)ຂຶ້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກາດໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍທາງດ້ານແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ເຕັກນິກຈາກສະຖານທູດ ແດນມາກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບການຕົວຈິງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ນັ້ນແມ່ນ ມີ 80% ເປົ້າໝາຍຖືກສຳຫຼວດແມ່ນ ມີຄວາມຮັບຮູ້ຕາມຄວາມຮັບຮູ້ລວມກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ມີເກືອບ 70% ວິສາຫະກິດຖືວ່າ ການດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ ມີບົດບາດສຳຄັນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮອດ 30% ວິສາຫະກິດມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບແບບນີ້. ພິເສດ, ມີວິສາຫະກິດພຽງປະມານ 3% ແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົ່ງ​ເສີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​​ໝູນ​ວຽນ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ການ​ເຕີບ​ໂຕສີ​ຂຽວ

ສົ່ງ​ເສີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​​ໝູນ​ວຽນ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ “ການ​ເຕີບ​ໂຕສີ​ຂຽວ”

ສົ່ງເສີມພັດທະນາບັນດາຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ ຕ້ອງແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ “ການເຕີບໂຕສີຂຽວ”. ນີ້ແມ່ນສານທີ່ຍົກອອກໃນບົດລາຍງານ “ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ: ບົດຮຽນສາກົນ ແລະ ການໝູນໃຊ້ຢູ່ ຫວຽດນາມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top