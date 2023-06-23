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ຂ່າວສານ

ສົ່ງ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ລາວ​ກັບ​ເມືອ​ປະ​ເທດ

ນັບແຕ່ປີ 1994 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກອງເຕົ້າໂຮມທະຫານເຂດ II ໄດ້ສົ່ງອັດຖິທະຫານເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ 1.812 ອັດຖິ, ໃນນັ້ນມີ 142 ອັດຖິມີຂໍ້ມູນຊື່ນາມສະກຸນ ແລະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ພິທີສົ່ງອັດຖິນັກຮົບ ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວກັບເມືອປະເທດ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບຮັບ, ສົ່ງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອລາວ ກັບເມືອ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີ 4 ອັດຖິມີຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ນີ້ແມ່ນບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດໂດຍກອງເຕົ້າໂຮມ ທະຫານເຂດ II ຊອກຄົ້ນຫາ ແລະ ເຕົ້າໂຮມໄດ້ໃນໄລຍະທີຂອງ ຂອງລະດູແລ້ງປີ 2022 – 2023. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ພິເສດຂອງລັດຖະບານລາວ, ການນຳ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ພິເສດຂອງ 6 ແຂວງພາກເໜືອລາວ, ລວມມີ:  ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຜົ້ງສາລີ, ບໍແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ, ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຫຼວງພະບາງ, ຜູ້ຕາງໜ້າທະຫານເຂດ II. ນັບແຕ່ປີ 1994 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກອງເຕົ້າໂຮມທະຫານເຂດ II ໄດ້ສົ່ງອັດຖິທະຫານເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ 1.812 ອັດຖິ, ໃນນັ້ນມີ 142 ອັດຖິມີຂໍ້ມູນຊື່ນາມສະກຸນ ແລະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງເຂດພາກ- ບາດກ້າວເດີນກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ

ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງເຂດພາກ- ບາດກ້າວເດີນກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ

ໃນເຄິ່ງອາຍຸການຊຸດທີ XIII (2020-2025)ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຫລາຍບາດກ້າວເດີນກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍ ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນການພັດທະນາ ລະຫວ່າງເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍ, ປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນໝາກຜົນກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ.
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