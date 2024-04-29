Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ, ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝ​ູ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ແຂວງດ້ຽນບຽນ, ລວມທັງໝົດ 51 ກຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024) ໄດ້ດຳເນີນການສົມທົບກັນຝຶກແອບຄັ້ງທຳອິດ.
ການຝືກຊ້ອມ

ການຝືກຊ້ອມເລີ່ມດ້ວຍພິທີເຄົາລົບທຸງ. ຈາກນັ້ນແມ່ນກຸ່ມເຮືອບິນ ເອລີກອບເຕີ ໄດ້ແຂວນທຸງພັກ, ທຸງຊາດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ... ການຝືກແອບຄັ້ງທຳອິດແກ່ຍາວເປັນເວລາ 90 ນາທີ.

ພິທີເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ພືດສະພາ 2024 ພາຍຫຼັງພິທີໂຮມຊຸມນຸມຢ່າງສົມກຽດ, ລວມມີ 4 ກຳລັງ: ກຳລັດທະຫານປື່ນໃຫຍ່, ກຳລັງກອງທັບອາກາດ, ກຳລັງເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ, ກຳລັງຍື່ນຢູ່ສະໜາມກ່ວາ 12.000 ຄົນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ໄຂ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ວັນທີ 27 ເມສາ, ແມ່ນວັນທຳອິດຂອງຊຸມວັນພັກບຸນ 30 ເມສາ (ວັນປົດປ່ອນພາກໃຕ້ - 1 ພຶດສະພາ (ວັນກຳມະກອນສາກົນ), ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ໄຂບັນຫາເຫດການວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top