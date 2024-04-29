ຂ່າວສານ
ສົມທົບກັນເພື່ອກະກຽມໃຫ້ການເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ
ການຝືກຊ້ອມເລີ່ມດ້ວຍພິທີເຄົາລົບທຸງ. ຈາກນັ້ນແມ່ນກຸ່ມເຮືອບິນ ເອລີກອບເຕີ ໄດ້ແຂວນທຸງພັກ, ທຸງຊາດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ... ການຝືກແອບຄັ້ງທຳອິດແກ່ຍາວເປັນເວລາ 90 ນາທີ.
ພິທີເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ພືດສະພາ 2024 ພາຍຫຼັງພິທີໂຮມຊຸມນຸມຢ່າງສົມກຽດ, ລວມມີ 4 ກຳລັງ: ກຳລັດທະຫານປື່ນໃຫຍ່, ກຳລັງກອງທັບອາກາດ, ກຳລັງເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ, ກຳລັງຍື່ນຢູ່ສະໜາມກ່ວາ 12.000 ຄົນ.