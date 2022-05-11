ຂ່າວສານ
ສົມກຽດ ພິທີຊັກທຸງ SEA Games 31
ພິທີຊັກທຸງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການມີໜ້າ ຂອງບັນດາປະເທດ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະນັກກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31 ແລະ ຊຸກຍູ້ກຳລັງໃຈຂອງນັກກິລາ. ເຫດການນີ້ ຍັງປະກອບສ່ວນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສີສັນວັດທະນະທຳ ແລະ ຜູ້ຄົນຫວຽດນາມ, ເປັນການສ້າງຄວາມຊົງຈຳໃຫ້ແກ່ບັນດານັກກິລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາ.
ຄະນະນັກກິລາແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ ໃນພິທີຊັກທຸງ SEA Games 31. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ/VNP
ຄະນະນັກກິລາແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ ໃນພິທີຊັກທຸງ SEA Games 31. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ/VNP
ທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວາງດ້າວເກືອງ ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນເຖິງການນຳ, ພະນັກງານ ແລະ ຄະນະນັກກິລາ ຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງດ້າວເກືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບກຽດ ເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ SEA Games, ນີ້ທັງແມ່ນສິດຜົນປະໂຫຍດ, ທັງແມ່ນພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຕໍ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ຕາມການຈັດຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການຈັດຕັ້ງປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ຂອງ SEA Games 31, ແຕ່ລະປະເທດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກ 31 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມພິທີຊັກທຸງ. ນອກນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງຍັງຈະໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຖານທູດ ໄທ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ຕີມໍເລສະເຕີ, ບຣູໄນ, ມຽນມາ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມ. ພິທີຊັກທຸງ SEA Games 31 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ, ເຂ່ັງຂຶມ, ສ້າງບັນຍາກາດສະໜິດສະໜົມ, ຄວາມສາມັກຄີຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.