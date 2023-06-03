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ຂ່າວສານ

ສູ້​ຊົນ​ຮອດ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ ປີ 2023 ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ໄດ້ຍົກ​ເລີກ​ບັດ​ເຫຼືອງ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ​ເອີ​ລົບ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຂ້ຽວຂາດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ວາໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຍົກເລີກບັດເຫຼືອງຢູ່ຕະຫຼາດເອີລົບ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິນລຶວກວາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິນລຶວກວາງ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນຢູ່ເຂດແຄມທະເລ ສູ້ຊົນຮອດເດືອນຕຸລາປີນີ້ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຍົກເລີກ ບັດເຫຼືອງຢູ່ຕະຫຼາດເອີລົບ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຖ້າບໍ່ຂ້ຽວຂາດຍົກເລີກບັດເຫຼືອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເພີ່ມລະດັບເປັນ ບັດແດງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກສິນທະເລໄປຍັງຕະຫຼາດເອີລົບໄດ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສະພາບການຫາສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັດແຄບຕະຫຼາດສົ່ງອອກສິນທະເລລົງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ພາບພົດຂອງປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຂ້ຽວຂາດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ວາໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຍົກເລີກບັດເຫຼືອງຢູ່ຕະຫຼາດເອີລົບ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມຂະຫຍາຍຖານຂໍ້ມູນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ເສີມຂະຫຍາຍຖານຂໍ້ມູນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ - ອອກເມືອງຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ
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