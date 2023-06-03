ຂ່າວສານ
ສູ້ຊົນຮອດເດືອນຕຸລາ ປີ 2023 ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງຢູ່ຕະຫຼາດເອີລົບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິນລຶວກວາງ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນຢູ່ເຂດແຄມທະເລ ສູ້ຊົນຮອດເດືອນຕຸລາປີນີ້ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຍົກເລີກ ບັດເຫຼືອງຢູ່ຕະຫຼາດເອີລົບ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຖ້າບໍ່ຂ້ຽວຂາດຍົກເລີກບັດເຫຼືອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເພີ່ມລະດັບເປັນ ບັດແດງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກສິນທະເລໄປຍັງຕະຫຼາດເອີລົບໄດ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສະພາບການຫາສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັດແຄບຕະຫຼາດສົ່ງອອກສິນທະເລລົງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ພາບພົດຂອງປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຂ້ຽວຂາດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ວາໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຍົກເລີກບັດເຫຼືອງຢູ່ຕະຫຼາດເອີລົບ.