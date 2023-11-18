Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສູ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2025 ​ສືບ​ຕໍ່ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຈຳ​ນວນ​ຄອບ​ຄົວ​ທຸກ​ຍາກ ແລະ ໃກ້​ທຸກ​ຍາກ

ພາຍຫຼັງ 3 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄງການບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຄືອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນຄອບຄົວທຸກຍາກໃນແຕ່ລະປີລ້ວນແຕ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ.
ທ່ານ ເລວັນແທັງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 3 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງໄລຍະ 2021 – 2025  ທີ່ໄດ້ເນີນຢູ່ ລາວກາຍ. ກອງປະຊຸມໂດຍກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມຈັດຂຶ້ນ. ຕີລາຄາຢູ່ກອງປະຊຸມໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ພາຍຫຼັງ 3 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄງການບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຄືອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນຄອບຄົວທຸກຍາກໃນແຕ່ລະປີລ້ວນແຕ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ແລະ ຄາດໝາຍໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້. ທ່ານ ເລວັນແທັງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ອາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ ບັນດາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ປະຊາຄົມສາກົນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງດຽວຢູ່ອາຊີ ປະຕິບັດໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍຂົ້ວ, ກວມເອົາ, ຍືນຍົງ. ທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມທີ່ສຸດ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ເຂດໃຈກາງທຸກຍາກ, ເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົມີການປ່ຽນແປງ, ໄລຍະຜ່ານມາຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ມີ ຮ້ອຍຄອບຄົວ ໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກດ້ວຍຕົນເອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

APEC 2023: ກອງ​ປະ​ຊຸມການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​​​ພື້ນ​ຖານເສດ​ຖະ​ກິດ APEC ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

APEC 2023: ກອງ​ປະ​ຊຸມການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​​​ພື້ນ​ຖານເສດ​ຖະ​ກິດ APEC ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ກອງປະຊຸມການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 30 ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພະຈິກ ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ, ຢູ່ San Francisco (ອາເມລິກາ).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top