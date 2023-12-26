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ຂ່າວສານ

ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປຸກລະດົມບັ້ນຂົນຂວາຍ “ເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ ດິນແດນຂອງປະເທດຊາດ”

ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ 1.300 ຄົນ ຂອງນະຄອນ ດານັ້ງ ໄດ້ທຳການຢຶນລຽນແຖວເປັນຮູບແຜນທີ່ ຫວຽດນາມ.
ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ 1.300 ຄົນ ຂອງນະຄອນ ດານັ້ງ ໄດ້ທຳການຢຶນລຽນແຖວເປັນຮູບແຜນທີ່ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ດານັ້ງ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມບັ້ນຂົນຂວາຍ “ເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ດິນແດນຂອງປະເທດຊາດ”. ພິທີປຸກລະດົມ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບ 10 ສະຖານທີ່ຂັ້ນສູນກາງ ຢູ່ 10 ແຂວງ, ນະຄອນ ໃນທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການສຶກສານ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ສະຕິກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ; ໂຄສະນາ, ຈັດຕັ້ງໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ອະນຸຊົນ, ເຍົາວະຊົນ ຫ້ອຍແຜນທີ່ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບ່ອນຮຽນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ອອກແຮງງານ. ຜ່ານນັ້ນກໍ່ຈະປະກອບສ່ວນຍົກສູງສະຕິກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕປະເທດຊາດ, ໃຫ້ໄວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ…   

ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ 1.300 ຄົນ ຂອງນະຄອນ ດານັ້ງ ໄດ້ທຳການຢຶນລຽນແຖວເປັນຮູບແຜນທີ່ ຫວຽດນາມ.       

ພາຍຫຼັງພິທີປຸກລະດົມ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມໄດ້ຈັດການຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ, ແຜນທີ່ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ໃນນະຄອນ ດານັ້ງ. ອ້າຍ ຫງວຽນມິງຈຽດ, ເລຂາສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 

“ພວກເຮົາຜັນຂະຫຍາຍການຂົນຂວາຍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມຫ້ອຍແຜນທີ່ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນບັ້ນຂົນຂວາຍເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັກຊາດຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກສູ່ສັງຄົມ. ມຸ່ງໄປເຖິງປີ 2025 ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ລຸ້ນຕ່າງໆຈະຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ວາກ່ຽວກັບການທ້ອນໂຮມປະເທດເປັນຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ບັນດາຜູ້ແທນຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2023, ຄະນະພັກກອງທທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ໄດ້ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາ, ທົ່ວກອງທັບ ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ດ້ວຍໝາກຜົນສູງກ່ວາປີ 2022 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫຼາຍໜ້າທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ.
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