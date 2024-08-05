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ຂ່າວສານ

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຕີ​ລາຄາ​ ຫວຽດນາມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ

ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ສື່ມວນຊົນຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ມີບົດຂຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດໂຕເລິມກ່າວຄຳເຫັນຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ (ພາບ: TTXVN)

ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ NHK ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ: ດ້ວຍຄວາມສົນໃຈຂອງຫຼາຍປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ, ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍພິສູດໃຫ້ເຫັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຢ່າງສະດວກ. ໜັງສືພິມ Sankei ໄດ້ຄັດສະເໜີບົດຂຽນຂອງສຳນັກຂ່າວສານ Kyodo ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຫວຽດນາມ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ໂຕເລິມເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄົນໃໝ່, ສະໜັບສະໜູນບັ້ນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງການນຳຄົນເກົ່າ.”

ບົດຂຽນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານ ໂຕເລິມ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ. ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໜັງສືພິມ Yomiuri ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂດຍເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ IHE 2024

ຫວຽດ​ນາມ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ IHE 2024

ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ງານວາງສະແດງສາກົນກ່ຽວກັບອາຫານການກິນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ອິນເດຍ (IHE) 2024ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ສູນຕະຫຼາດນັດ ແລະ ງານວາງສະແດງອິນເດຍ ຢູ່ Noida, ລັດ Uttar Pradesh.
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