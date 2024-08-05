ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນຍີ່ປຸ່ນຕີລາຄາ ຫວຽດນາມສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ
ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ NHK ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ: ດ້ວຍຄວາມສົນໃຈຂອງຫຼາຍປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ, ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍພິສູດໃຫ້ເຫັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຢ່າງສະດວກ. ໜັງສືພິມ Sankei ໄດ້ຄັດສະເໜີບົດຂຽນຂອງສຳນັກຂ່າວສານ Kyodo ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຫວຽດນາມ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ໂຕເລິມເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄົນໃໝ່, ສະໜັບສະໜູນບັ້ນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງການນຳຄົນເກົ່າ.”
ບົດຂຽນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານ ໂຕເລິມ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ. ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໜັງສືພິມ Yomiuri ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂດຍເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.