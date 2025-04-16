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ຂ່າວສານ

ສື່ມ​ວນ​ຊົນ ຈີນ ລົງ​ຂ່າວ, ບົດ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ ປະ​ເທດ ຈີນ​ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 15 ເມສາ, ຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດ - ຈີນ ໂດຍບັນດາສື່ມວນຊົນຂອງ ຈີນ ລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ໜັງສືພິມລາຍວັນ People’s Daily, ຂ່າວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈີ້ນຜິງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ

ໜັງສືພິມລາຍວັນ People’s Daily, ເຊິ່ງເປັນກະບອກສຽງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຈີນ, ໄດ້ສະຫງວນທັງໜ້າທີ 1,ທີ 2, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ້າທີ 3 ແລະ ໜ້າທີ່ 5 ເພື່ອໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດ - ຈີນ.

        ສຳນັກຂ່າວສານ ຊີນຮວາ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງເລຂາທິການໃຫຍ່ສອງທ່ານ. ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ລົງຂ່າວ, ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ເທົ່ານັ້ນ, ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນໃຫຍ່ຂອງ ຈີນ ຍັງໄດ້ແນະນຳສາລະຄະດີ, ຄຼິບ, ວິດີໂອກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດ, ອາຫານການກິນຂອງຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ທັດຊະນີຍະພາບຂອງທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ຈີນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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