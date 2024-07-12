ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ລາວ ລົງຂ່າວ, ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ
ບັນດາໜັງສືພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕນິກ, ສະຖານີວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບຂອງ ລາວ ໄດ້ຂຽນຂ່າວ, ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ; ຢັ້ງຢືນນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະເປັນະທານປະເທດ, ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ.
ກ່ອນດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມ, ບັນດາໜັງສືພິມສຳຄັນຂອງລາວ ຄື ປະຊາຊົນ - ອົງການກະບອກສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ; ປະເທດລາວ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານລາວ ລ້ວນແຕ່ໃຫ່ຂ່າວ, ບົດ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລາວ - ຫວຽດນາມ.