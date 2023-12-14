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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ ຈີນ ເຜີຍ​ຂ່າວ ແລະ ບົດ​ເປັນ​ຈ​ຳ​ນວນຫຼາຍກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ພົ້ນເດັ່ນ ໂດຍສື່ມວນຊົນ ຈີນ ໄດ້ສ່ອງແສງໃນ 2 ມື້ຜ່ານມາ.
ຂ່າວ, ບົດກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນໜ້າປົກໜັງສືພິມລາຍວັນ ເຍິນເຢີນ ສະບັບອອກວັນທີ 13 ທັນວາ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ, ຂ່າວກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ອັບເດດຢ່າງລຽນຕິດ. ຮູບພາບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບການນຳ ຈີນ, ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ການເຈລະຈາ, ງານລ້ຽງຊາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງໄດ້ມອບ ແລະ ແນະນຳຂອງຂວັນຊຶ່ງແມ່ນ ພາບຂັດມັນຝັງໄຂ່ມຸກທີ່ພັນລະນາຮູບພາບສອງທ່ານກຳລັງດື່ມນ້ຳຊາ ຢູ່ ປັກກິ່ງ ໃນການຢ້ຽມຢາມຈີນ ເມື່ອທ້າຍປີ  2022 ໃຫ້ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ມວນຊົນ ແລະ ໄດ້ເຜີຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຈລະຈາລະຫວ່າງເລຂາທິການໃຫຍ່ 2 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ, ສະຖານີໂທລະພາບສູນກາງຂອງ ຈີນ ໄດ້ຄັດສະເໜີຄຳປາໄສຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກັບມາຢ້ຽມຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາ 6 ປີ, ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ ນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

ສື່ມວນຊົນ ຈີນ ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງສອງປະເທດປະກາດບົດບາດທີ່ຕັ້ງໃໝ່ຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ບົນພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງວົງຄະນະຍາດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແບ່ງປັນໃນອະນາຄົດ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ມີຫຼາຍບົດແນະນຳກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ນ້ຳໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ກໍໄດ້ໃຫ້ຂ່າວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນທີ່ສົນໃຈຈາກມວນຊົນຈຳນວນຫຼາຍ. ສະເພາະສຳນັກຂ່າວສານ ຊິນຮວາ ໄດ້ມີບົດຂຽນນັບ 10 ບົດກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ

ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລື່ອງປັບປຸງຫໍພິພິທະພັນຄັ້ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫໍພິພິທະພັນກາຍເປັນສູນເກັບຮັກສາ, ອະນຸລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາວັດຖຸພັນປະຫວັດສາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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