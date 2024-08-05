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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ຫລາຍປະ​ເທດ​ລົງ​ຂ່າວ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ທ່ານ​ ໂຕ​ເລິມ​ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົ​ງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ບັນດາສື່ເອເລັກໂຕນິກໃຫຍ່ຢູ່ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຂ່າວອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ.
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ (ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງ ທ່ານໂຕເລິມ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ໄດ້ຮັບກການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII, ສື່ມວນຊົນຫລາຍປະເທດໄດ້ລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບເຫດການນີ້.

ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ບັນດາສື່ເອເລັກໂຕນິກໃຫຍ່ຢູ່ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຂ່າວອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ. ສື່ເອເລັກໂຕນິກຂອງໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນອົງການກະບອກສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ລົງບົດຂຽນ “ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ສົ່ງສານອວຍພອນ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ”.

ສື່ເອເລັກໂຕນິກຂອງ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ນອກຈາກເອົາລົງ “ສານອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ”, ຍັງເອົາລົງບົດຂຽນ “ທ່ານໂຕເລິມໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ”.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ບັນດາອົງການສຳນັກຂ່າວາສນ, ສື່ມວນຊົນທາງການຂອງຈີນ ໃນນັ້ນມີ ຊີນຮົວ, ໂທລະພາບສູນກາງຈີນ (CCTV), ໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາຍວັນ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຂ່າວກ່ຽວກກັບເລື່ອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ເລືອກຕັ້ງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍບັດເລືອກຕັ້ງ 100%.

ບັນດາຂ່າວ, ບົດຂຽນກ່ຽວກັບທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລິມໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາລົງສືຶ່ເອເລັກໂຕນິກຂອງຫຼາຍສື່ມວນຊົນຄື: AFP (ຝລັ່ງ), TASS (ລັດເຊຍ), ໜັງສືພິມ “Bangkok Post” (ໄທ), The Straits Times (ສິງກກະໂປ)...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຕີ​ລາຄາ​ ຫວຽດນາມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຕີ​ລາຄາ​ ຫວຽດນາມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ

ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ສື່ມວນຊົນຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ມີບົດຂຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII.
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