ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນຫລາຍປະເທດລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ
ພາຍຫຼັງ ທ່ານໂຕເລິມ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ໄດ້ຮັບກການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII, ສື່ມວນຊົນຫລາຍປະເທດໄດ້ລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບເຫດການນີ້.
ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ບັນດາສື່ເອເລັກໂຕນິກໃຫຍ່ຢູ່ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຂ່າວອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ. ສື່ເອເລັກໂຕນິກຂອງໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນອົງການກະບອກສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ລົງບົດຂຽນ “ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ສົ່ງສານອວຍພອນ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ”.
ສື່ເອເລັກໂຕນິກຂອງ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ນອກຈາກເອົາລົງ “ສານອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ”, ຍັງເອົາລົງບົດຂຽນ “ທ່ານໂຕເລິມໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ”.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ບັນດາອົງການສຳນັກຂ່າວາສນ, ສື່ມວນຊົນທາງການຂອງຈີນ ໃນນັ້ນມີ ຊີນຮົວ, ໂທລະພາບສູນກາງຈີນ (CCTV), ໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາຍວັນ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຂ່າວກ່ຽວກກັບເລື່ອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ເລືອກຕັ້ງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍບັດເລືອກຕັ້ງ 100%.
ບັນດາຂ່າວ, ບົດຂຽນກ່ຽວກັບທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລິມໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາລົງສືຶ່ເອເລັກໂຕນິກຂອງຫຼາຍສື່ມວນຊົນຄື: AFP (ຝລັ່ງ), TASS (ລັດເຊຍ), ໜັງສືພິມ “Bangkok Post” (ໄທ), The Straits Times (ສິງກກະໂປ)...