ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ
ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ (KPL) ໄດ້ລົງບົດຂຽນຢັ້ງຢືນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ນັບມື້ນັບດີງາມກ່ວາອີກ.
ບົດຂຽນໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລູນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລິມ ເລືອກເອົາລາວເປັນປະເທດທຳອິດໄປຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ່ວນຕົນທ່ານໂຕເລິມ ຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ. ບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຄັ້ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນັບມື້ນັບສະໜິດຕິດພັນ, ມີການພັດທະນາຢ່າງຕະຫຼອດການ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງ.