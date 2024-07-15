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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຕີ​ລາ​ຄ​າ​ສູງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂ​ອງ​ກາ​ນ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ​

ບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຄັ້ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນັບມື້ນັບສະໜິດຕິດພັນ, ມີການພັດທະນາຢ່າງຕະຫຼອດການ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ (KPL) ໄດ້ລົງບົດຂຽນຢັ້ງຢືນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ນັບມື້ນັບດີງາມກ່ວາອີກ.

ບົດຂຽນໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລູນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລິມ ເລືອກເອົາລາວເປັນປະເທດທຳອິດໄປຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ່ວນຕົນທ່ານໂຕເລິມ ຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ. ບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຄັ້ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນັບມື້ນັບສະໜິດຕິດພັນ, ມີການພັດທະນາຢ່າງຕະຫຼອດການ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຊຸກ​ຍູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຊຸກ​ຍູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເປົ້າໝາຍເຊິ່ງ ຫວຽດນາມວາງອອກແມ່ນຮອດປີ 2025 ຫວຽດນາມມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຍາວ 3000 ກີໂລແມັດ, ຮອດປີ 2030 ມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 5000 ກີໂລແມັດ.
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