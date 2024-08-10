ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລັດເຊຍ ພ້ອມກັນລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ V.Putin
ຂ່າວກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໂດຍໜັງສືພິມຕ່າງໆຢູ່ລັດເຊຍຄື: Ria Novosti, ໜັງສືພິມລັດເຊຍ, Kremlin.ru, Kommersant… ໄດ້ພ້ອມກັນເອົາລົງໃນສະບັບວັນທີ 8 ສິງຫາ.
ຕາມໜັງສືພິມຕ່າງໆແລ້ວ, ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ທ່ານປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ ແລະ ລັດ. ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈລວມໃນການສືບຕໍ່ປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ການນຳສອງທ່ານກໍ່ສະແດງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Putin ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍບົນເວທີສາກົນ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການທີ່ ລັດເຊຍ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (BRICS).