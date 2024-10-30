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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ພາກ​ພື້ນ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂ່າວ, ບົດ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ UAE ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ

ສື່ມວນຊົນພາກພື້ນໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວ, ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE) ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້.
ໜັງສືພິມ Al – Khaleej ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ UAE ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ

ໜັງສືພິມເຂດອ່າວເປີເຊຍ (Al – Khaleej), ສະບັບອອກວັນທີ 27 ຕຸລາ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ UAE ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ດຳເນີນໃນຂອບເຂດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາລວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ພ້ອມທັງຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າປອດນ້ຳມັນບໍ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ UAE ໃນ ອາຊຽນ, ເມື່ອການຄ້າປອດນ້ຳມັນບໍ່ຂອງສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 2024, ບັນລຸ 6,1 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.

      ໃນຂະນະນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນ UAE ແລະ ບາງປະເທດເຂດອ່າວເປີເຊຍກໍ່ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາໝາກຜົນອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ UAE ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ UAE ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ພວມພັດທະນາຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ນັບທັງການຂຸດຄົ້ນ, ການກັ່ນນ້ຳມັນ, ກໍຄືການຄ້າກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ.
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