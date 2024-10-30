ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນພາກພື້ນ ນຳສະເໜີຂ່າວ, ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ UAE ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ
ໜັງສືພິມເຂດອ່າວເປີເຊຍ (Al – Khaleej), ສະບັບອອກວັນທີ 27 ຕຸລາ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ UAE ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ດຳເນີນໃນຂອບເຂດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາລວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ພ້ອມທັງຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າປອດນ້ຳມັນບໍ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ UAE ໃນ ອາຊຽນ, ເມື່ອການຄ້າປອດນ້ຳມັນບໍ່ຂອງສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 2024, ບັນລຸ 6,1 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນ UAE ແລະ ບາງປະເທດເຂດອ່າວເປີເຊຍກໍ່ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາໝາກຜົນອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້.